Fatsa\'da Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Alpaslan Bayrak (25), ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Dolunay Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Alpaslan Bayrak'ın kontrolünü yitirdiği 52 EE 328 plakalı otomobil bariyere çarptı. Sürücü Bayrak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpaslan Bayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
