Fatsa kapalı pazar yeri Nisan'da açılıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek Kapalı Pazarı Yeri Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim vaatlerinden biri olan projenin Nisan ayında hizmete sunulması amaçlanıyor.

7 bin 910 metrekaresi kapalı pazar yeri olacak

Ata Caddesi'ndeki pazar yerinin kaldırılmasının ardından çalışmalara hız veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplam 9 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 910 metrekaresi kapalı pazar yeri olarak planlanan projeyi hızla hayata geçiriyor.

İlçenin önemli bir ihtiyacının giderileceği çalışmalar kapsamında 246 adet satış birimi yer alacak. 750 metrekarelik alanda peyzaj imalatları yapılarak; içerisinde yürüyüş yolları, kamelya, oturma bankları, çöp kovaları, 20 araçlık otopark ve sert zemin imalatları, 100 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı, çevre aydınlatma işleri ve elektrik tesisatı imalatları yapılacak.

Nisan ayında açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında projenin yüzde 30'u tamamlandı. Ekipler betonarme duvar temel kazısı yaptığı projede temel, kolon ve kiriş betonarme imalatlarına, yağmur suyu drenaj hattı imalatlarına devam ediyor. Nisan ayında bitirilmesi hedeflenen projeyle Fatsa'nın önemli bir eksikliğine neşter vurulmuş olacak. - ORDU