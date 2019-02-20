Fatsa Kızılay'dan 'Sevgi Bohçası'
16 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanlığı, Fatsa Devlet Hastanesinde yeni doğmuş bebekler için hazırlanan "sevgi bohçalarını" dağıttı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde Türk Kızılayı
Fatsa Şube Başkanlığı, Fatsa Devlet Hastanesinde yeni doğmuş bebekler için hazırlanan "sevgi bohçalarını" dağıttı.
Her dönem sevgi bohçasını dağıttıklarını ifade eden Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "Yeni doğum yapan annelerin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni doğum yapmış annelerimizi ve bebeklerimizi ziyaret ederek onların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Kızılay hayatın her yanında vardır. Sosyal projelerde yer alarak vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Tüm yeni doğan bebeklere sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi.
Yeni doğum yapan anneler ise Kızılay yetkililerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:54 Kaynak: İHA
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