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Fatsa'nın sorunlarını tartışıldı

54 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, ilçe idare şube başkanları toplantısı Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında gerçekleşti.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, ilçe idare şube başkanları toplantısı Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında gerçekleşti.


Kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 24. maddesi gereğince gerçekleşen toplantının açılışında, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ile kamu personelinin verimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Kaymakamlık Toplantı Salonunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 24. maddesi gereğince idarede birliğinin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, teşkilatın uyumlu çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan toplantıya kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.


Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ile kamu personelinin verimine ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantıda vatandaşlarının taleplerinin yerine getirilmesinde yaşanan sürenin azami olarak azaltılması için kurumların gerekli çalışmalarını yapmalarını, tasarruf ile ilgili olarak kanun tüzük ve yönetmeliklerde geçen hususlara dikkat edilmesini, gıda denetimlerinin artırılmasını, engelli, yaşlı ve muhtaç ailelerle daha yakından ilgilenilmesi konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. - ORDU

Lütfi Yaran, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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