Son Dakika Haberleri: Fatsa OSB'de doğal gaz dönemi
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Fatsa OSB'de doğal gaz dönemi

2 saat önce

Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalar doğal gaza kavuşuyor.

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Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalar doğal gaza kavuşuyor.


Fatsa OSB'de yıllardır çözülemeyen doğal gaz sorunu için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler bizzat devreye girerek sorunun ivedilikle çözülmesi konusunda talimat vermiş ve kısa sürede doğalgaz hattı döşenmeye başlamıştı.


Çalışmalarda artık son noktaya gelinerek kısa bir süre içerisinde sanayicilerin doğal gaz talepleri karşılanmaya başlanacak. Böylelikle yıllardır sanayicilerimizin en önemli problemlerinden biri daha çözüme kavuşturulmuş olacak.


Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde geçen Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan doğal gaz hattı döşemelerinin bir hafta sonra biteceği ve gaz verileceği bildirildi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Organize Sanayi Bölgesine doğal gaz gelmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi Bölgemiz ilçemizin can damarı olan bir yer. Burada faaliyet gösteren yatırımcı firmalarımız uzun süredir doğal gaz bekliyordu. Organize Sanayi Bölgesinde bir türlü çözülemeyen doğal gaz sorunu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri sonucunda artık hayata geçiyor. Doğal gaza kavuşmak için gün sayan Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren yatırımcılarımız Eylül ayı sonu itibariyle doğal gaz kullanmaya başlayacak. Mevcut yatırımcılarımızın yıllık 15 milyon TL tasarruf sağlayacağı doğal gaz kullanımı, Fatsa Organize Sanayi Bölgesini yatırım açısından avantajlı duruma getirecek. Bu da ilçemizde faaliyet gösteren yatırımcılarımız açısından çok önemli bir tasarruf rakamı. Yıllardır çözülemeyen doğal gaz sorununun kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler'e bir kez daha saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ORDU

Fatsa, Ordu, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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