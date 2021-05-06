Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu - Son Dakika

Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu

06.05.2021 15:23
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu, System.String[]

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yol yapım çalışmalarında güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması, hayvanların telef olmasına sebebiyet verdi. Yetkililere seslenen köy sakinleri, bu durumun düzeltilmesini ve yaşanan maddi kayıpların giderilmesini istedi.

Ardahan- Göle kara yolunun 20. kilometresindeki Sarmel mevkisinde yol çalışmaları sırasında alınmayan tedbirler bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülere pahalıya mal oluyor.

KÖYLÜLER İSYANDA

Özellikle Göle'ye bağlı Sürügüden Köyü sakinleri, bölgede yapımı süren yol yapım ve genişletme çalışmalarında alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle isyan etti. Hayvanlarının telef olduğunu ve mağduriyet yaşadıklarını söyleyen köy sakinleri, kara yolları başta olmak üzere tüm yetkililerden acil çözüm istedi.

"MADDİ KAYIPLARIMIZIN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ"

Sürügüden Köyü sakinlerinden Kenan Karatay, yüklenici firma ve kara yollarının sorumsuzluğuna dikkat çekerek, ilgilileri göreve çağırdı. Yeterli önlemler alınmadan ve çevre güvenliği sağlanmadan süren yol ve ocak çalışmalarının kendilerinin ve hayvanlarının can güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Karatay, "Yapılan bu çalışmalar nedeniyle köylüler olarak büyük maddi kayıplar yaşıyoruz. Hayvanlarımız telef oluyor. Yetkililerin bu başıboşluğa bir an önce önlem almasını ve maddi kayıplarımızın karşılanmasını istiyoruz." feryadında bulundu.

Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu

Güvenlik Önlemleri, Ardahan, İsyan, Göle, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Ben: Burda herkes hayvan sahiplerini suçlamış yol yapım çalışmasını üstlenen firmanın hiç mi sorumluluğu yok vallah herkes işi tersten bakıyor pes doğrusu Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Yüzsüz: İşleri güçleri para kız verirler başlık parası insan ölür kan parası ver parayı geç arkalarna Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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