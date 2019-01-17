Fazıl Say Konya'da Konser Verdi
1 saat önce
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda konser verdi.
Piyanist
ve besteci Fazıl Say
, Konya
'da Selçuklu
Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda konser verdi.
Say, konserde, "Truva
Sonatı", "Kara Toprak" ve "İzmir
Süiti" eserlerini seslendirdi.
Konserde ayrıca, sunucu Yekta Kopan
ve Fazıl Say "Truva Sonatı" üzerine özel bir söyleşi de gerçekleştirdi. Fazıl Say, müzikseverler için ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı.
Say'ın Truva Sonatı, 40 dakikalık ve 10 bölümlük bir piyano sonatından oluşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:34 Kaynak: AA
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