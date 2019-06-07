Son Dakika Haberleri: FC Barcelona'nın Kadınlar Dünya Kupası'nda 15 oyuncusu
Son Dakika Spor Haber

FC Barcelona'nın Kadınlar Dünya Kupası'nda 15 oyuncusu

52 dakika önce

Fransa’da 7 Haziran’da başlayacak olan Kadınlar Dünya Kupası, Blaugrana’nın rengi olacak. 15 oyuncunun katıldığı Katalan devleri, yarışmada en çok temsil edilen kulüp olacak. Bu kulüp için bir rekor ve aynı zamanda küresel bir. Olympique Lyonnais'de 14 oyuncu var, Chelsea 12, Manchester City 12 ve Kore tarafında, Hyundai Steel Red Angels, 11.

Fransa'da 7 Haziran'da başlayacak olan Kadınlar Dünya Kupası, Blaugrana'nın rengi olacak. 15 oyuncunun katıldığı Katalan devleri, yarışmada en çok temsil edilen kulüp olacak. Bu kulüp için bir rekor ve aynı zamanda küresel bir. Olympique Lyonnais'de 14 oyuncu var, Chelsea 12, Manchester City 12 ve Kore tarafında, Hyundai Steel Red Angels, 11.
FC Barcelona'nın Kadınlar Dünya Kupası'nda 15 oyuncusu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06 
Fransa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erken terhise "kademeli" formül Şenol Güneş ateşi yaktı: Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Dolar yeniden yükselişe geçti Fransız devi Marsilya, Domagoj Vida'ya talip oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 13:58:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FC Barcelona'nın Kadınlar Dünya Kupası'nda 15 oyuncusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]