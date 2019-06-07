FC Barcelona'nın Kadınlar Dünya Kupası'nda 15 oyuncusu
52 dakika önce
Fransa’da 7 Haziran’da başlayacak olan Kadınlar Dünya Kupası, Blaugrana’nın rengi olacak. 15 oyuncunun katıldığı Katalan devleri, yarışmada en çok temsil edilen kulüp olacak. Bu kulüp için bir rekor ve aynı zamanda küresel bir. Olympique Lyonnais'de 14 oyuncu var, Chelsea 12, Manchester City 12 ve Kore tarafında, Hyundai Steel Red Angels, 11.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
'da 7 Haziran'da başlayacak olan Kadınlar Dünya Kupası, Blaugrana'nın rengi olacak. 15 oyuncunun katıldığı Katalan devleri, yarışmada en çok temsil edilen kulüp olacak. Bu kulüp için bir rekor ve aynı zamanda küresel bir. Olympique Lyonnais'de 14 oyuncu var, Chelsea
12, Manchester City
12 ve Kore
tarafında, Hyundai Steel Red Angels, 11.
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