Son Dakika Haberleri: FC Bayern yıldızları Los Angeles'a geliyor
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FC Bayern yıldızları Los Angeles'a geliyor

16 dakika önce

12 saatten fazla havada ve yaklaşık 9,600 kilometre geride kaldıktan sonra, FC Bayern bu yılki Audi Yaz Turu: Los Angeles'ın ilk durağına geldi. Kaliforniya'da Pazartesi günü öğleden sonra yerel saatten hemen sonra dokundular ancak ekip için dinlenmeye zaman yoktu. Ekip, Niko Kovac Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) o akşam ilk antrenman seansı için ücretlerini aldığında bacaklarını uzatma şansını hemen yakaladı.

12 saatten fazla havada ve yaklaşık 9,600 kilometre geride kaldıktan sonra, FC Bayern bu yılki Audi Yaz Turu: Los Angeles'ın ilk durağına geldi. Kaliforniya'da Pazartesi günü öğleden sonra yerel saatten hemen sonra dokundular ancak ekip için dinlenmeye zaman yoktu. Ekip, Niko Kovac Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) o akşam ilk antrenman seansı için ücretlerini aldığında bacaklarını uzatma şansını hemen yakaladı.
FC Bayern yıldızları Los Angeles'a geliyor
Los Angeles, Kaliforniya, Audi, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:05 
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