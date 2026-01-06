Fed Araştırması: Tarife Artışları Enflasyonu Düşürebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fed Araştırması: Tarife Artışları Enflasyonu Düşürebilir

06.01.2026 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

San Francisco Fed, büyük tarife artışlarının belirsizlik yaratıp enflasyonu düşürebileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) San Francisco Şubesi tarafından yayımlanan bir araştırmada, büyük tarife artışının belirsizliği artırdığı, bunun da genel talebi azaltabileceği ve enflasyonun düşmesine yol açabileceği belirtildi.

San Francisco Fed Ekonomik Araştırma Departmanı yetkilileri Regis Barnichon ve Aayush Singh tarafından tarife şoklarına ilişkin hazırlanan araştırmada, 2025'te ABD'de ortalama tarife oranındaki değişimin modern dönemdeki en büyük artış olduğu aktarıldı.

Araştırmada, böylesine büyük bir şokun işsizlik ve enflasyon üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için benzer büyüklükte tarife değişikliklerinin olduğu 2. Dünya Savaşı öncesi dönemdeki verilere bakılabileceği kaydedildi.

Analizlerin, önceki tarife artışlarının işsizliği artırdığını ve ekonomik faaliyet ile enflasyonu düşürdüğünü gösterdiğine işaret edilen araştırmada, "Belirsizlik, bu etkilerin arkasındaki bir faktör olabilir. Büyük bir tarife artışı belirsizliği artırır, bu da genel talebi azaltabilir ve enflasyonun düşmesine yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

Tarife şoklarının genel ekonomik etkileri konusunda pek bir fikir birliği olmadığı belirtilen araştırmada, bunun başlıca nedeni olarak uzun yıllardır gümrük vergisi oranlarında bu büyüklükte değişiklikler olmaması gösterildi.

Araştırmada, genel olarak bir tarife şoku enflasyonu yükseltirse diğer faktörler sabit kaldığında daha sıkı bir para politikasının enflasyondaki yükselişi kontrol altına almaya yardımcı olabileceği, buna karşılık tarife şokunun enflasyon üzerinde çok az etkisi olması ancak işsizliği artırması halinde para politikasının gevşetilmesinin faydalı olabileceği ifade edildi.

San Francisco Fed yetkililerinin araştırmasında, "Tarihsel verilere ilişkin analizimiz, 2025'teki büyük tarife artışının işsizlik üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği olasılığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

San Francisco, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Araştırması: Tarife Artışları Enflasyonu Düşürebilir - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:10:50. #7.11#
SON DAKİKA: Fed Araştırması: Tarife Artışları Enflasyonu Düşürebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.