Fed Başkan Yardımcısı Quarles'tan "ekonomik toparlanma" değerlendirmesi - Son Dakika

Fed Başkan Yardımcısı Quarles'tan "ekonomik toparlanma" değerlendirmesi

ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini belirterek, "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini belirterek, "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz." ifadesini kullandı.

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Quarles, Exchequer Club tarafından video konferansla düzenlenen toplantıda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin, finansal sistemin 2008'deki küresel finansal krizden bu yana karşılaştığı en büyük testi yansıttığını belirten Randal Quarles, ancak küresel finansal krizden farklı olarak bu şokun finansal sistemin dışından kaynaklandığını aktardı.

"Finansal sistem daha fazla zorlukla karşılaşacak"

Quarles, merkez bankaları ve hükümetlerin Kovid-19 krizinin neden olduğu likidite şokuna hızlı ve kararlı politika yanıtları verdiğini hatırlatarak, bu müdahalelerin finansal piyasalarda hızlı iyileşmeler sağladığını kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini ve birçok hane halkı ile işletmenin hala baskı altında olduğunu vurgulayan Randal Quarles, "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Quarles, bankaların mevcut krize küresel finansal krizden çok daha güçlü bir pozisyonda girdiğine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Finansal sistemin daha fazla zorlukla karşılaşacağını biliyoruz. Kurumsal sektör krize yüksek seviyelerdeki borçla girdi ve kriz sırasında daha fazla borçlandı. Birçok hane halkı umutsuz istihdam beklentileriyle karşı karşıya. Bir sonraki aşama, talebin düşmesi ve bazı borçluların borçlarını ödeyememesi nedeniyle kaçınılmaz olarak batık krediler ve ihtiyatlardaki artışı içerecek."

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic de katıldığı bir video konferansta, Kovid-19 vakalarındaki artışın iş dünyasını yeniden endişelendirdiğini ifade etti.

Bostic, Kovid-19 salgını yüzünden yaşanan krizin neden olduğu bu durumun planlanandan daha uzun sürebileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 01:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkan Yardımcısı Quarles'tan 'ekonomik toparlanma' değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi
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