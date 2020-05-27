Fed: "Çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser" - Son Dakika

Fed: "Çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser"

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair umut olmasına rağmen görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin kötümserliğin etkili olduğunu bildirdi.

Fed:

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair umut olmasına rağmen görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin kötümserliğin etkili olduğunu bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Mayıs 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Kovid-19 salgınıyla ilgili aksamaların bir yansıması olarak ekonomik faaliyet tüm bölgelerde azaldı, birçoğunda keskin bir düşüş gösterdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, perakende firmalarının zorunlu olarak kapanmasıyla tüketici harcamalarının daha da düştüğü belirtilerek, ekonomik faaliyetteki düşüşün seyahat ve turizmdeki azalmayla özellikle dinlenme ve konaklama sektöründe ağır bir şekilde hissedildiği vurgulandı.

Otomotiv, havacılık ve enerjide üretim zayıfladı

Bölgelerin çoğunda imalat sektöründe keskin düşüşler yaşandığına dikkat çekilen raporda, otomotiv, havacılık ve enerji ile ilgili tesislerde üretimin zayıfladığı aktarıldı.

Raporda, otomobil ve konut satışlarının azaldığına işaret edilerek, birçok bölgede yeni projelerin hayata geçirilememesinden dolayı müteahhitlik faaliyetinin de düştüğü bildirildi.

Tarımsal koşulların da kötüleştiğinin belirtildiği raporda, Maaş Koruma Programı kredilerine yönelik güçlü bir talep olduğu kaydedildi.

Raporda, "Birçok kişi işletmelerin yeniden açılmasıyla genel faaliyetin toparlanacağına dair umutlu olduklarını belirtse de görünüm son derece belirsiz ve çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser." ifadesi kullanıldı.

İstihdam azalışı devam etti

Sosyal mesafe önlemleri ve işletmelerin kapanmasıyla istihdamın da tüm bölgelerde azalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, Maaş Koruma Programı kredileriyle birçok işletmede işten çıkarmaların önüne geçildiği ancak perakende ile dinlenme ve konaklama sektörlerinde istihdamın sert düşüşünü sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, "Kişiler, sağlıkla ilgili endişeler, çocuk bakımına sınırlı erişim ve cömert işsizlik sigortası ödemeleri dahil olmak üzere çalışanları işe geri getirmekte zorluk yaşandığını belirtti." değerlendirmesi yer aldı.

Fed'in raporunda, tedarik zincirindeki aksamalar ve güçlü talebin, market ürünlerinin fiyatlarında yükselişe neden olduğu aktarıldı.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 9-10 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed: 'Çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser' - Son Dakika Ekonomi

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