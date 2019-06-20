Fed faiz kararı sonrasında ABD piyasları yükselişte
1 saat önce
ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 2.25 - yüzde 2.20 arasında sabit tutması ancak gelecek aylarda faizleri indirileceğine yönelik açıklamaları üzerine, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:12 Kaynak: DHA
ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası
'nın (Fed
) faiz oranlarını yüzde 2.25 - yüzde 2.20 arasında sabit tutması ancak gelecek aylarda faizleri indirileceğine yönelik açıklamaları üzerine, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Diğer yandan, Birleşik Krallık
Merkez Bankası (BOE) da faiz oranlarını, yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine ulaşmak için, sabit tuttu.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyaslarında son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.94,
Nasdaq yüzde 1.39 ve
S&P yüzde 1.01 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.72 yükselerek, 1.1307 düzeyine yükseldi.
- İstanbul
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