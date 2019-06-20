Son Dakika Haberleri: Fed faiz kararı sonrasında ABD piyasları yükselişte
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Fed faiz kararı sonrasında ABD piyasları yükselişte

1 saat önce

ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 2.25 - yüzde 2.20 arasında sabit tutması ancak gelecek aylarda faizleri indirileceğine yönelik açıklamaları üzerine, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Fed faiz kararı sonrasında ABD piyasları yükselişte, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 2.25 - yüzde 2.20 arasında sabit tutması ancak gelecek aylarda faizleri indirileceğine yönelik açıklamaları üzerine, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Diğer yandan, Birleşik Krallık Merkez Bankası (BOE) da faiz oranlarını, yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine ulaşmak için, sabit tuttu.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyaslarında son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.94,
Nasdaq yüzde 1.39 ve
S&P yüzde 1.01 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.72 yükselerek, 1.1307 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:12 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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