Son Dakika Haberleri: Feghouli de ameliyat oldu
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Feghouli de ameliyat oldu

1 saat önce

Açıklama şöyle;"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr.

Feghouli de ameliyat oldu, System.String[]
Açıklama şöyle;

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."

Feghouli'nin hikayesini izliyoruz...

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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