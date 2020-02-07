Feke'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Feke'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı

6 saat önce

ADANA'da, dünden beri aralıklara devam eden yağmurun neden olduğu sel ve heyelan nedeniyle birçok mahalle yolu trafiğe kapandı.

Feke'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı, System.String[]

ADANA'da, dünden beri aralıklara devam eden yağmurun neden olduğu sel ve heyelan nedeniyle birçok mahalle yolu trafiğe kapandı.

Yağışın etkili olduğu Feke-Kazancı-Köleli yolu ile Feke-Tapan- Kozan yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Feke- Değirmendere yolunda ise dün gece saatlerinde bir araç sele kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Feke Belediyesi'ne ait iş makinesi, aracı bulunduğu yerden kurtardı. Feke-Çondu yolu ile Şahmuratlı Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yol da sel nedeniyle trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, yaşanan afetlerle ilgili yaptığı açıklamada "Çondu, Köleli, Süphandere, Oruçlu, Gafaruşağı, Ormancık olmak üzere ilçe genelindeki mahallelerde şiddetli yağış ve toprak kaymaları devam ediyor. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsun, yolculuklarına hazırlıksız çıkmasın. Ekiplerimiz 24 saat boyunca çalışıyor" dedi.


Kazancı, Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
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