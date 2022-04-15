Felçli hasta, beynindeki tıkalı damar açılarak tedavi edildi - Son Dakika
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Felçli hasta, beynindeki tıkalı damar açılarak tedavi edildi

15.04.2022 17:03

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beyin damarındaki pıhtı temizlenen 67 yaşındaki felçli hasta sağlığına kavuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beyin damarındaki pıhtı temizlenen 67 yaşındaki felçli hasta sağlığına kavuştu.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, beyin tıkanıklığına bağlı sağ kolunda ve ayağında güçsüzlük ile konuşamama şikayeti yaşayan Mevlüde Özdal, hastanenin acil servisine başvurdu.

Özdal, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Bülent Yıldız, kalp krizi, kanser ve inmenin dünya genelinde en sık ölüme neden olan hastalıkların başında geldiğini belirtti.

Beyin damar tıkanıklığına sebep olan inmenin aynı zamanda kalıcı sakatlıklara da yol açtığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

" Yaşlanma, diyabet ve tansiyona bağlı etkenlerle beyin-damar tıkanıklıkları çok sık görülüyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla beyin damar tıkanıklıklarını tedavi etmek ve hastanın sakat kalmasını önlemek mümkün hale geldi. Mevlüde Özdal, beyin tıkanıklığına bağlı olarak sağ kolunda ve ayağında güçsüzlük, konuşamama şikayetleriyle acil servise başvurmuş. Yaptığımız anjiyografi işleminde hastanın sağ tarafındaki beyin damarının tamamen tıkalı olduğunu gördük. Sonrasında kullandığımız tekniklerle bu pıhtıyı hastanın beyin damarından çıkardık.

Yaptığımız kontrollerde hastanın sağ kol ve bacağının tamamen düzeldiğini, konuşma yetisinin geri geldiğini gördük. Hasta halen hastanemizde yatıyor ve birkaç gün içinde taburcu edilmesini bekliyoruz. Normal hayatına dönebilecek durumda. Bu bizim için çok önemli çünkü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarihinde ilk başarılı beyin damar tıkanıklığı tedavisini gerçekleştirdik."

Felçli hasta, beynindeki tıkalı damar açılarak tedavi edildi
Felçli hasta, beynindeki tıkalı damar açılarak tedavi edildi
Felçli hasta, beynindeki tıkalı damar açılarak tedavi edildi

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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