Fenerbahçe, 2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonu

2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonda sporcular, 2026 sezonunun ilk resmi yarışında kürek çekti. Yarışlar sonunda Fenerbahçe, büyük erkekler, büyük kadınlar ve 23 yaş altı erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, yaptığı açıklamada Türkiye'de kürekle ilgilenen kulüplerin sayısının arttığını ve bunun da milli takım havuzunu genişlettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada çocuklarımızın ve kulüplerimizin salon performansını ölçüyoruz. 5 sene önce göreve, 'Her yerde kürek, herkes için kürek' diye bir sloganla başlamıştık. Yaklaşık 17 kulübümüz, yarışlara katılan da 6 kulübümüz vardı. Şu an 40'ın üstünde kulübümüz, 600'ün üstünde sporcumuz burada yarışıyor. Bu bizim için gurur kaynağı. Milli takım havuzumuz çok büyüdü. Ne kadar çok fazla sporcudan seçerseniz o kadar kaliteli ve potansiyelli çocuklarla yarışıyoruz hem de dereceler daha iyiye gidiyor. Bu bizim için çok gurur verici. Yaptığımız işlerin doğru olduğunu gösteriyor."

2032 Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla dönmeyi hedeflediklerini aktaran Ertürk, "Şu anda olimpiyatlar için istediğimiz derecelerde gidiyoruz. Amacımız önce Los Angele sonra Brisbane. 2032'de ülkemizin bayrağını göndere çektireceğimize inanıyoruz. İlk geldiğimizde de Brisbane'i söylemiştik. Sporda yıllar değil dönemler var. Bizim için İstanbul 2027 dönemi başladı. 2027'de olimpiyat kotası verilecek yarışlar yapılacak. Biz önce İstanbul'da kendi seyircimiz önünde olimpiyattan kotaları almak istiyoruz. Amacımız kalabalık bir kafileyle olimpiyatta yer almak. Daha önce 1-2 sporcuyla yer almıştık. Şimdi paralimpik dahil 12 sporcuyla katılmak istiyoruz. 4 sene sonrasında da madalyayla ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada kürsüye çıkan takımlar

Yarışlarda büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde alınan sonuçlar şöyle:

Büyük erkekler:

1. Fenerbahçe

2. Galatasaray

3. TED Edirne Koleji Kürek Kulübü

Büyük kadınlar:

1. Fenerbahçe

2. Altınboynuz

3. Winka Spor Kulübü

23 yaş altı erkekler:

1. Fenerbahçe

2. Galatasaray

3. Boğaziçi Üniversitesi

23 yaş altı kadınlar:

1. Galatasaray

2. Boğaziçi Üniversitesi

3. 1779 Kürek Spor Kulübü