Fenerbahçe 8\'li Finallerde!

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac'ı mağlup ederek adını 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.
Fenerbahçe Medicana, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 25-14, 25-15, 25-13 setlerle 3-0 mağlup ederek 8'li Finaller Turu'na yükseldi.
Fenerbahçe, CEV Kupası 8'li Finaller Turu'nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL
