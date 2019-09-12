Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

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