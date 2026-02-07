Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun 2. transfer ve tescil döneminde kadrosunu 5 oyuncuyla takviye etti.

Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi transfer eden sarı-lacivertli takım, orta saha ve hücum hattını güçlendirdi, kaleye de takviye yaptı.

Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok konuşulan transferi N'Golo Kante oldu.

Fransız oyuncunun Al Ittihad'dan transferinde Suudi Arabistan kulübünün evrakları sisteme yüklememesi sonrasında yaşanan sorunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü.

N'Golo Kante, sarı-lacivertli ekiple 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi de renklerine bağladı.

Hücuma 2 takviye

Sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde ilk takviyesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yaptı.

Turkcell Süper Kupa'da önce Samsunspor ardından Galatasaray derbisinde forma giyen Musaba, transferinin ardından Tedesco'nun vazgeçmediği isimlerden oldu.

Fenerbahçe, hücum hattına Fransa'nın Angers ekibinden 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i de kattı.

Mert Günok döndü

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'la yollarını ayıran eski file bekçisi Mert Günok'la yeniden anlaştı.

Fenerbahçe altyapısından yetişip 2015 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen Mert Günok, daha sonra takımdan ayrılıp sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giymişti.

Sarı-lacivertli ekip, milli file bekçisiyle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

7 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe, kış transfer döneminde 3 futbolcu ile yollarını ayırırken, 4 oyuncuyu da başka takımlara kiraladı.

Youssef En-Nesyri'yi Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine, Sebastian Szymanski'yi de Fransa'nın Rennes takımına bonservisiyle gönderen sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşmayla Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti. Cenk, daha sonra Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Bu isimlerin yanı sıra kaleci İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a, Bartuğ Elmaz Fatih Karagümrük'e, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao da Kasımpaşa'ya kiralandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya'nın Girona takımına kiraladığı kaleci Dominik Livakovic, devre arasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına transfer oldu. Sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Emir Ortakaya da Çaykur Rizespor'a gitti.

Öte yandan Rusya'nın Zenit takımına gideceği iddia edilen Jhon Duran'la ilgili transferin son gününe kadar resmi açıklama yapılmadı.

Duran, sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya verdiği listede yer almadı.