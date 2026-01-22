Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 Yenildi - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 Yenildi

22.01.2026 22:56
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya evinde 1-0 mağlup oldu. Golü Jadon Sancho attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ollie Watkins pasını Jadon Sancho'ya aktardı. Kale ön ünde Sancho'nun vuruşunda Milan Skriniar araya girerek pozisyonu önledi.

60. dakikada Fred, John Duran ile paslaşmasının ardından ceza yayından pasını Anderson Talisca'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Talisca'nın, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı çıkardı.

63. dakikada Youri Tielemans'ın pasında topla buluşan Matty Cash'ın ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına döndü.

64. dakikada orta sahada kaptıkları top sonrasında hızla ilerleyen Morgan Rogers'ın, rakiplerini çalımlayıp ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı çeldi.

65. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jadon Sancho'nun pasında kale önünde İsmail Yüksel'in çıkarmak istediği top ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü iptal etti.

67. dakikada Marco Asensio uzun pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

71. dakikada İsmail Yüksel'in ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Marco Bizot meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki John Duran pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marco Bizot'tan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

88. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jhon Duran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marco Bizot'ta kaldı.

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida

Fenerbahçe: Ederson Moraes, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Yiğit Efe Demir dk. 56), İsmail Yüksek (Edson Alvarez dk. 73), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene (Anderson Talisca dk. 56), Marco Asensio, Jhon Duran

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Aston Villa: Marco Bizot, Matty Cash (Ian Maatsen dk. 75), Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Lucas Digne, Lamare Bogarde, Youri Tielemans (George Hemmings dk. 90+2), Jadon Sancho (Andres Garcia dk. 75), Morgan Rogers (Evann Guessand dk. 75), Emiliano Buendia (Amadou Onana dk. 75), Ollie Watkins

Yedekler: Sam Proctor, James Wright, Ezri Konsa, Pau Torres, Jamaldeen Jimoh, Kadan Young

Teknik Direktör: Unai Emery

Gol: Jadon Sancho (dk. 25) (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Milan Skriniar (Fenerbahçe), Lucas Digne, Victor Lindelöf, Youri Tielemans, Lamare Bogarde, Evann Guessand (Aston Villa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

