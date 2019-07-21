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Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi

34 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz kentine geldi.

Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz kentine geldi.
Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Graz'a gelen sarı lacivertli kafileyi taraftarları coşkulu bir şekilde karşıladı. Takımı çiçeklerle bekleyen taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Ersun Yanal ile fotoğraf çektirdi.
EMRE VE RODRIGUES'E SEVGİ SELİ
Havalimanında toplanan sarı lacivertli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu'na çiçek verdi. Taraftarlar daha sonra Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues'e yaptıkları tezahüratlarla destek oldular. Sarı lacivertli kafile daha sonra kamp yapacağı otele doğru yola çıktı.
ELJIF, BARIŞ VE OKAN KAMP KADROSUNDA YER ALMIYOR
Fenerbahçe'de adı Napoli ile anılan Eljif Elmas, başka bir takıma kiralanmak istenen Barış Alıcı'nın dışında sakatlığı bulunan Okan Turp, kafilede yer almadı.
Sarı lacivertli kafilede şu isimler yer aldı: Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Comolli'nin çıkışı
Ersun Yanal'ın çıkışı
Yanal'ın fotoğraf çektirmesi
Futbolcuların fotoğraf çekimi
Emre Belözoğlu'ndan detaylar
Rodrigues'den detaylar
Taraftarların tezahüratları
Kafilenin alandan ayrılması


Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Avusturya, Graz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:09 Kaynak: DHA
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