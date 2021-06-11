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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı

11.06.2021 09:51

Teknik direktör arayışlarının devam ettiği Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından, "Alman veya Fransız ekolü ile devam etmek istiyoruz. Önceliğimiz yabancı bir hoca" açıklamasında bulunmuştu. Başkan Koç'un 63 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Lucian Favre ile görüşme yaptığı öğrenildi. Yapılan ilk temasların olumlu olduğu, Favre isminin yüzde 51 ihtimalle diğer adaylara göre daha önde olduğu da öğrenildi.

Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak yaptığı transfer ile damga vuran Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılması üzerine A Takım Futbol Direktörü olarak takımın başında sezonu tamamlamıştı. Belözoğlu ile Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıklamıştı.

"BAŞKA BİR ÜLKEDEN OLURSA ŞAŞIRMAYIN"

Ali Koç'un, "Alman ya da Portekiz ekolü düşünüyoruz, başka bir ülkeden olursa şaşırmayın" ifadelerinden sonra Fonseca, Sergio Conceiçao, Marco Silva, Rafael Benitez, Bielsa, Pellegrini, Roger Schmidt isimleri gündeme gelmişti. Milliyet'in haberine göre; Koç, Favre ile temas kurdu ve ilk görüşmeler olumlu geçti. yüzde 51 oranla Favre isminin diğer adaylara göre daha önde gözüktüğü belirtildi.

GLADBACH'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

İsviçreli Lucian Favre, Avrupa'da itibar gören ve el üstünde tutulan hocalardan birisi. Zürich, Hertha, Gladbach, Nice, Dortmund takımlarını çalıştırdı. Görev yaptığı her kulüpte iz bıraktı. Özellikle M.Gladbach'ın çehresi onunla değişti. Favori dizilişi 4-2-3-1 ancak değişime açık bir hoca. Verdiği bir röportajda 4-3-3, 3-4-3 ve 3-4-1-2 sistemlerini kullandığını ifade ediyor. Ve topa sahip olmak isteyen bir hoca. Topun takımında kalmasını önemseyen Favre, "Ben topa aşığım. Top bizde kalması. Ama oyunun da basit kalması önemli" diyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika Spor


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