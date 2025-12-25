Fenerbahçe Başkanı Gözaltında - Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Gözaltında

25.12.2025 00:49
Fenerbahçe Başkan Vekili Salar, başkanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili süreçte adalet güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE Başkan Vekili Murat Salar ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu gündeme dair son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan taraftarlarla bir araya geldi. Salar ve Emanetoğlu, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalet güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, "Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Sonrasında başkanımız daha bağımsız yerde test verdi ve kulübe döndü. Ziyaretçileri oldu. Akşamüstü saatlerinde kulüp binasında başkanımız gözaltına alındı. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Süreci takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız" diye konuştu.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMANETOĞLU: YÖNETİM OLARAK BURADAYIZ

Yönetim olarak bir arada olduklarını söyleyen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu, "Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca başkanımızın birçok yaptığı spor tesisi var. Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu. Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı. İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek" şeklinde konuştu.

'HEP BİRLİKTE OLDUĞUMUZDA DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Hep birlikte olduklarında daha güçlü olduklarını söyleyen Emanetoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp'ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz. İtidalli olmak lazım, bir Fenerbahçemiz var. Hep birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Bunu vurgulamak istiyoruz."

Kaynak: DHA

23:10
