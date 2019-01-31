Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA açıklaması
44 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "(UEFA'nın, borçların yapılandırılmasına) olumsuz bakması için hiçbir neden yok. Olumlu baktıklarını düşünüyorum.
Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
, "(UEFA'nın, borçların yapılandırılmasına) olumsuz bakması için hiçbir neden yok. Olumlu baktıklarını düşünüyorum. Ama zaman alacak. Yeni yeni kendilerine anlatılıyor. İnşallah hep birlikte olumlu bir noktaya geleceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37
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