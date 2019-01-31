Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA açıklaması

44 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "(UEFA'nın, borçların yapılandırılmasına) olumsuz bakması için hiçbir neden yok. Olumlu baktıklarını düşünüyorum.

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA açıklaması, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "(UEFA'nın, borçların yapılandırılmasına) olumsuz bakması için hiçbir neden yok. Olumlu baktıklarını düşünüyorum. Ama zaman alacak. Yeni yeni kendilerine anlatılıyor. İnşallah hep birlikte olumlu bir noktaya geleceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Ekonomi
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