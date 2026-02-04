Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı Yendi

04.02.2026 01:09
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı 82-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

SALON: PALAU BLAUGRANA

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Luka Kardum, Uros Obrknezevic

BARCELONA: Satoransky 8, Punter 24, Shengelia 3, Vesely 10, Clyburn 4, Cale 5, Norris, Laprovittola 3, Hernangomez, Parra 10, Brizuela 11

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 19, Melli 7, Hall 7 Birch 8, Tucker 8, Baldwin 16, Bitim 2, Jantunen 7, de Colo 6, Colson 2, Boston Jr.

1'İNCİ PERİYOT: 14-29

DEVRE: 41-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-73

5 FAUL: Tucker (Fenerbahçe Beko)

EuroLeague'in 26'ncı haftasında İspanya deplasmanında Barcelona karşısına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko maçtan 82-78 galip ayrıldı.

Maça iyi savunma yaparak ve yüksek isabet yüzdesiyle başlayan Fenerbahçe Beko özellikle Tarık Biberovic'in sayılarıyla kısa sürede farkı çit hanelere taşıdığı ilk periyottan 14-29 önde ayrıldı.

İlk periyoda oranla 2'nci periyotta rakibine daha kolay sayı üretme şansı veren sarı-lacivertliler özellikle Baldwin'in basketleriyle etkili olduğu çeyreği 41-53 önde tamamladı

3'üncü periyotta skor üstünlüğü koruyarak farkı açan Fenerbahçe bitimine 3.16 dakika kala Hall'ün turnikesiyle 49-69'lük skorla farkı 20 sayıya çıkardığı bu çeyreği de 73-56 önde geçti.

Rakibin savunma sertliğini arttırarak farkı tek hanelere düşürmeyi başardığı son periyodun bitimine 3.46 dakika kala fark 5 sayıya kadar düştü. Maçın bitimine 27 saniye kala Brizuela'nın basketi ile ev sahibi takım farkı 3 sayıya indirdi. Fenerbahçe Beko son periyotta sayı üretmekte zorlandığı maçı 82- 78 kazanmayı başardı.

Maçın skorer ismi ev sahibi takımda 24 sayı üreten Kevin Punter olurken temsilcimizde Tarık Biberovic 19 sayı, Wade Baldwin ise 16 sayı üretti.

Kaynak: DHA

