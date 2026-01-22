Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı Ağırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı Ağırlıyor

22.01.2026 10:16
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia ile karşılaşacak. Maç yarın 20.45'te Ülker Salonu'nda.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.

Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.

Kaynak: AA

