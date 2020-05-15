Fenerbahçe Beko'da bütçe yarı yarıya azalıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da bütçe yarı yarıya azalıyor! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko'da bütçe yarı yarıya azalıyor!

15 dakika önce

Fenerbahçe Beko için Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Beko'da bütçe yarı yarıya azalıyor!, System.String[]

Fenerbahçe Beko için Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.


İspanyol basınının duyurduğu bütçenin yarıya indirilmesi planı, Yunan ve İtalyan basınındaki kaynaklar tarafından da yinelendi.


SDNA, Fenerbahçe'nin yaşanılan kriz nedeniyle bütçesinde %50'lik bir düşüş planladığını aktarırken koç Zeljko Obradovic'in yeni sezonda farklı bir takım çalıştırabileceğini belirtti.


İtalyan basınından Basket Marche Fenerbahçe Beko'da bütçenin yarıya indirilmesi sonrası Olimpia Milano'nun Luigi Datome transferini bitirebileceğini aktardı. Yunan basını ise Obradovic'in takımdan ayrılabileceğini ve Kostas Sloukas'ın da mevcut sözleşmesinde indirime gitmeyi asla kabul etmeyeceğini belirtti.


Bilindiği gibi Sloukas'ın ismi son günlerde eski takımı Olympiacos ile anılıyor.



Malcolm Thomas, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:05 

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