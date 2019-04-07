Fenerbahçe Beko'dan Farklı Galibiyet

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Yener Yılmaz
, Semih Vural
, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
FENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler
12, Melih Mahmutoğlu
5, Marko Guduric 12, Ahmet Düverioğlu
9, Nicolo Melli 8, Egehan Arna 9, Barış Hersek
5, Erick Green 17, Ali Muhammed
12, Efe Ergi Tırpancı, Luigi Datome 4, Nikola Kalinic
İSTANBUL BBSK: Luka Babic 8, Perry Ellis 17, Mehmet Yağmur
15, Brady Heslip, Semih Erden
12, Yordan Minchev 4, Mert Çevik
3, Ramazan Tekin
2, Sabahattin Göndür, Mert Gizir 9, Caner Topaloğlu
1'İNCİ PERİYOT: 18 - 20
DEVRE: 47 - 29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69 - 52
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko
sahasında İstanbul
BBSK'yı 93-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 19'uncu galibiyetini alırken, İstanbul BBSK 16'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri attıkları 17'şer sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Eric Green ve İstanbul BBSK'dan Peryy Ellis oldu.
- İstanbul