Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko'dan Farklı Galibiyet

Fenerbahçe Beko'dan Farklı Galibiyet

43 dakika önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluFENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler 12, Melih Mahmutoğlu 5, Marko Guduric 12, Ahmet Düverioğlu 9, Nicolo Melli 8, Egehan Arna 9, Barış Hersek 5, Erick Green 17, Ali Muhammed 12, Efe Ergi Tırpancı, Luigi Datome...

Fenerbahçe Beko'dan Farklı Galibiyet, System.String[]


SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler 12, Melih Mahmutoğlu 5, Marko Guduric 12, Ahmet Düverioğlu 9, Nicolo Melli 8,  Egehan Arna 9, Barış Hersek 5, Erick Green 17, Ali Muhammed 12, Efe Ergi Tırpancı, Luigi Datome 4, Nikola Kalinic

İSTANBUL BBSK: Luka Babic 8, Perry Ellis 17, Mehmet Yağmur 15, Brady Heslip, Semih Erden 12, Yordan Minchev 4, Mert Çevik 3, Ramazan Tekin 2, Sabahattin Göndür, Mert Gizir 9, Caner Topaloğlu

1'İNCİ PERİYOT: 18 - 20

DEVRE: 47 - 29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69 - 52

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko sahasında İstanbul BBSK'yı 93-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 19'uncu galibiyetini alırken, İstanbul BBSK 16'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri attıkları 17'şer sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Eric Green ve İstanbul BBSK'dan Peryy Ellis oldu. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:46 Kaynak: DHA

Yener Yılmaz, Fenerbahçe, Beko, Spor
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