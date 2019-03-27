Fenerbahçe Beko, Liderliği Garantilemek İçin Sahada

Fenerbahçe Beko
Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda İtalya
'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan
takımıyla karşılaşacak.
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Fenerbahçe Beko maçı, Milano
kentinde Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak.
Normal sezonda bitime 2 maç kala 23 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, İtalya'da rakibini yenmesi durumunda liderliği garantileyecek.
Play-off'a kalma mücadelesi veren AX Armani Exchange Olimpia Milan, haftaya 14 galibiyetle 8. sırada girdi.
Son 9 maçı Fenerbahçe kazandı
Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 9 maçı da kazandı.
İtalyan ekibine 28 Mart 2014'te maç kaybeden sarı-lacivertliler, tam 5 yıldır rakibine mağlup olmuyor.
İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 10'unu sarı-lacivertli ekip galip bitirdi.