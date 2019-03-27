Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Liderliği Garantilemek İçin Sahada

Fenerbahçe Beko, Liderliği Garantilemek İçin Sahada

53 dakika önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, Liderliği Garantilemek İçin Sahada, System.String[]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak.

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Fenerbahçe Beko maçı, Milano kentinde Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak.

Normal sezonda bitime 2 maç kala 23 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, İtalya'da rakibini yenmesi durumunda liderliği garantileyecek.

Play-off'a kalma mücadelesi veren AX Armani Exchange Olimpia Milan, haftaya 14 galibiyetle 8. sırada girdi.

Son 9 maçı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 9 maçı da kazandı.

İtalyan ekibine 28 Mart 2014'te maç kaybeden sarı-lacivertliler, tam 5 yıldır rakibine mağlup olmuyor.

İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 10'unu sarı-lacivertli ekip galip bitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:01 Kaynak: AA

Spor
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