Fenerbahçe Beko - TOFAŞ: 68-64

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 11, Nicolo Melli 10, Marko Guduric 12, Nikola Kalinic 9, Kostas Sloukas 10, Ahmet Düverioğlu 4, Sinan Güler 8, Egehan Arna

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Kenneth Kadji 4, Samuel Mejia 16, Frank Elegar 12, Travis Trice 6, Muhsin Yaşar 6, Yiğit Arslan 9, Berkan Durmaz 4, Muhaymin Mustafa

1'İNCİ PERİYOT: 17-13

İLK YARI: 34-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-44

Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı 68-64 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da sayılar bulmakta zorlanırken, televizyon molasına 6-6'lık eşitlikle girildi. Fenerbahçe Beko sonraki bölümde Melli, Kalinic ve Ali Muhammed'in hücum etkinliğinin yanı sıra TOFAŞ'ın top kayıplarını değerlendirerek ilk çeyreği 17-13 önde kapadı.

İkinci çeyrekte oyun ritmini bulamamasına karşın savunmasıyla TOFAŞ'ı hataya zorlayan Fenerbahçe Beko, aradaki farkı da korudu. 18'inci dakika içerisinde Sloukas'ın önce üç sayılık isabeti, akabinde ise yine Sloukas potaya giderken Mejia'ya çalınan sportmenlik dışı faul ile salon hareketlendi. Bu hücumlarından bulduğu sayılarla son dakikaya bir anda 34-21 önde giren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 34-23 önde gitti.

Dönüşte Melih ve Guduric'in skora katkısıyla hücumdaki ritmini koruyan Fenerbahçe Beko, Yiğit'in üç sayı isabetine karşın televizyon molasına 13 sayı farkla 48-35'lik skor avantajıyla girdi. Dönüşte Mejia'nın üst üste sayıları TOFAŞ'ı ayakta tutarken Muhsin'in smaç basketi sonrası 27'nci dakika içerisinde fark 8'e indi: 50-42. Kader çeyreğine Fenerbahçe Beko, 56-44'lük üstünlükle başladı.

Maçın son çeyreğine de hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Sinan Güler'in turnike basketiyle 32'nci dakika geçilirken farkı 16'ya çıkardı: 62-46. İlerleyen dakikalarda rakibin skor rehavetine girmesini iyi değerlendiren TOFAŞ, müthiş bir geri dönüşle 14-0'lık seri yakaladı ve son dakikaya girilirken skor 66-62'ye geldi. Mola sonrası Trice, turnike basketiyle farkı 2'ye indirirken, Fenerbahçe Beko cevabı Sloukas ile verdi. Fenerbahçe Beko, son anlarda ecel terleri döktüğü mücadeleyi 68-64 kazanarak saha avantajını korudu.

Serinin üçüncü maçı 6 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Bursa TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.