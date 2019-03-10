Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Şampiyonluğunu Kutladı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Şampiyonluğunu Kutladı

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Şampiyonluğunu Kutladı, System.String[]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yemeğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy, takım genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic, yardımcıları, idari ekip ve oyuncular katıldı.

Yemekte, 17 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i 80-70 yenerek 6. kez kazandığı kupa da yer aldı.

Organizasyonda ayrıca Zeljko Obradovic'in doğum günü kutlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Beko, Fenerbahçe, Spor
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