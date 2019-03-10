Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Şampiyonluğunu Kutladı
1 saat önce
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı.
Fenerbahçe Beko
Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası
şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yemeğe Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
, başkan vekili Semih Özsoy
, takım genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic
, yardımcıları, idari ekip ve oyuncular katıldı.
Yemekte, 17 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes
'i 80-70 yenerek 6. kez kazandığı kupa da yer aldı.
Organizasyonda ayrıca Zeljko Obradovic'in doğum günü kutlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:33 Kaynak: AA
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