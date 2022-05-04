Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

04.05.2022 18:50

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beşiktaş maçı hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. İstasyon ve 5'e 2 top kapma yapan sarı-lacivertliler, idmanın basına kapalı kısmında ise Beşiktaş derbisinin taktiği üzerinde durdu.

Sarı-lacivertlilerde Güney Koreli savunma oyuncusu Kim min Jea, takımdan ayrı koşu yaptı.

İSMAİL KARTAL, BASIN MENSUPLARIYLA BAYRAMLAŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, antrenman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek, bayramlarını tebrik etti. Kartal, derbi çalışmalarının iyi gittiğini ifade ederek, "Beşiktaş maçı için en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

(Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın- Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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