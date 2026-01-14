Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Geçti

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Murat Arda Ayhan, Burak Yamaç, Ali Eren İyican (Dk. 67 Arif Emre Eren), Mustafa Kaçan, Eren Büyükbaş (Dk. 46 Barış Zeren), Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz (Dk. 67 Göktan Işılak), Sedat Komi, Arda Çeşmebaşı (Dk. 55 Emre Burgaz-Dk. 71 Emre Can Yeşilöz)

Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek (Dk. 63 Guendouzi), Szymanski, Talisca, Musaba (Dk. 23 Mert Müldür), Duran (Dk. 90 Alaettin Ekici)

Gol: Dk. 82 Talisca (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 78 Alhan Kurtoğlu, Dk. 84 Burak Yamaç, Dk. 88 Murat Arda Ayhan (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk. 89 Mert Müldür (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ikinci yenilgisini yaşadı.

7. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

21. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Beytullah Buğra İpek gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında Duran'ın ceza yayının biraz solundan çıkardığı şutta, Beyoğlu Yeni Çarşı savunması kale alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Duran'ın Ali Eren İyican ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Doman, faul olmadığını belirterek penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakip oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Nene'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

78. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alhan Kurtoğlu'nun pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Arif Emre Eren, ceza yayı önünde şutunu çıkardı. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

82. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in pasında topu kontrol eden Talisca'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beytullah Buğra İpek'in sağından filelerle buluştu.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.