Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Geçti

14.01.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Turgut Doman, Samet Çavuş, Murat Ergin GözütokBeyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Murat Arda Ayhan, Burak Yamaç, Ali Eren İyican (Dk. 67 Arif Emre Eren), Mustafa Kaçan, Eren Büyükbaş (Dk. 46 Barış Zeren), Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Murat Arda Ayhan, Burak Yamaç, Ali Eren İyican (Dk. 67 Arif Emre Eren), Mustafa Kaçan, Eren Büyükbaş (Dk. 46 Barış Zeren), Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz (Dk. 67 Göktan Işılak), Sedat Komi, Arda Çeşmebaşı (Dk. 55 Emre Burgaz-Dk. 71 Emre Can Yeşilöz)

Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek (Dk. 63 Guendouzi), Szymanski, Talisca, Musaba (Dk. 23 Mert Müldür), Duran (Dk. 90 Alaettin Ekici)

Gol: Dk. 82 Talisca (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 78 Alhan Kurtoğlu, Dk. 84 Burak Yamaç, Dk. 88 Murat Arda Ayhan (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk. 89 Mert Müldür (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ikinci yenilgisini yaşadı.

7. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

21. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Beytullah Buğra İpek gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında Duran'ın ceza yayının biraz solundan çıkardığı şutta, Beyoğlu Yeni Çarşı savunması kale alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Duran'ın Ali Eren İyican ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Doman, faul olmadığını belirterek penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakip oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Nene'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

78. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alhan Kurtoğlu'nun pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Arif Emre Eren, ceza yayı önünde şutunu çıkardı. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

82. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in pasında topu kontrol eden Talisca'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beytullah Buğra İpek'in sağından filelerle buluştu.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Barış Zeren, Samet Çavuş, Fenerbahçe, Murat Arda, Ali Eren, Beyoğlu, Ekinci, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Geçti - Son Dakika

Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
Trump’a soğuk duş Kendisine “Pedofili koruyucusu“ diyen işçiye verdiği yanıta bakın Trump'a soğuk duş! Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 23:51:49. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.