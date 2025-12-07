Fenerbahçe, Brann Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, 11 Aralık Perşembe akşamı Norveç ekibi SK Brann ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6'ıncı hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

RAMS Başakşehir FK maçında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.