Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Ardından - Vedat Muriç

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Ardından - Vedat Muriç

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç, mağlubiyeti hakketmediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç, mağlubiyeti hakketmediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına konuşan Muriç, "Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu zor dönemde iyi galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Kendi adımıza da mağlubiyeti hak etmedik, çok iyi mücadele ettik. İkinci golü bulana kadar yaptığımız mücadeleyi ilk başta yapsaydık belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Yarın bunu toparlayıp haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazırlanıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

"Hakemleri sorgulamak benim haddime değil"

Vedat Muriç, "Hakemleri sorgulamak benim haddime değil." dedi.

Hakemler hakkında bir şey söylemesinin de doğru olmadığını vurgulayan Muriç, şunları kaydetti:

"Yanılmıyorsam bir tane pozisyon geliyor aklıma. Fenerbahçe- Atiker Konyaspor maçıydı sanırım. Jailson'un bir penaltı pozisynu vardı, hakem Fırat Aydınus'tu, penaltı vermedi. Bu pozisyon belki daha hafifti diğer pozisyondan buna penaltı verildi. Diğerinde VAR'a gidilmesine rağmen Fırat hoca penaltı vermemişti. Hemen maçın içinde geldi o pozisyon aklıma."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:23 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor
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