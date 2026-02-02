Fenerbahçe'de 5 Değişiklik - Son Dakika
Fenerbahçe'de 5 Değişiklik

Fenerbahçe\'de 5 Değişiklik
02.02.2026 20:17
Tedesco, Kocaelispor karşısında son maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Üç eksik oyuncu var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, Kerem Aktürkoğlu, Nene, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın yer aldı.

Teknik direktör Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, savunmada Çağlar Söyüncü, orta saha da Fred ile İsmail Yüksek ileri hatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi yedeğe çekti.

Tedesco, bu oyuncuların yerine Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Asensio'yu sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.

Kocaelispor'da iki değişiklik

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 2 değişiklik yaptı.

İnan, Samsunspor maçında ilk 11'de görev alan sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl yerine Rivas'a, Agyei'nin yerine ise Can Keleş'e şans verdi.

Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can Keleş, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Smolcic, Agyei, Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Susoho, Samet Yalçın, Nonge

Kocaelispor'un Manchester City'den transfer ettiği futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho da yedek kulubesinde yer aldı.

İlk maçı Fenerbahçe kazandı

Ligin ilk devresinde Chobani Stadı'nda oynanan 3. hafta maçında sahadan Fenerbahçe 3-1'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı.

Müsabakada Kocaelispor'un tek golünü Petkovic serbest vuruştan attı. Sarı-lacivertli takımın golleri ise Skriniar, Brown ve Talisca'dan gelmişti.

Selçuk İnan, Fenerbahçe'yi hiç yenemedi

Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Fenerbahçeye karşı çıktığı 5 müsabakada da galibiyet alamadı.

İnan, sarı-lacivertli ekibe karşı Kocaelispor ve Kasımpaşa'yla birer mağlubiyet, Gaziantep FK ile 3 mağlubiyet yaşadı.

Orhan Görsen'e plaket

Kocaelispor'da futbolculuk ve başkanlık yapan Orhan Görsen'e kulüp başkanı Recep Durul tarafından maç öncesi plaket verildi.

Kaynak: AA

