Fenerbahçe'de bir koltuğa 25 aday

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni ismin belirlenme süreci uzadıkça, adayların sayısı da giderek artıyor. Yönetim sessiz sedasız teknik direktör belirleme çalışmalarını sürdürürken, gerek gazetelerde gerekse sosyal medyada yerlisiyle yabancısıyla onlarca teknik adamın ismi zikrediliyor.



Camia, Başkan Ali Koç'un basın toplantısındaki konuşmalarının satır aralarından bir ip ucu çıkartmaya çalışsa da son dönemde özellikle Hırvat Nenad Bjelica ve Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un ismi diğer teknik adamlara göre haberlerde daha sık geçiyor.



Başkan Ali Koç doneleri verdi



Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerdeki divan toplantısında " Türkiye'yi veya bu coğrafyayı iyi bilen, 40-50 yaş arası isimler ile görüşüyoruz. Ekonomik yapımıza uyabilecek, rekabeti sağlayabilecek, değişik taktikleri deneyebilecek, cesur bir hoca arıyoruz" derken bu ifadeler Erol Bulut ve Bjelica ihtimallerini güçlendirmişti. Nitekim Bjelica da, Ali Koç ile üç kez görüştüğünü dile getirerek "Şartları konuştuk" demişti. Koç'un "Önceliğimiz sezon bitmeden gelmesiydi ama bu herkes için geçerli değil" sözleri de camia tarafından şu an Alanya'yı çalıştıran Erol Bulut'a teklif götürüleceği şeklinde algılanmıştı.







İŞTE ADI F.BAHÇE İLE GEÇENLER



Erol Bulut



Tayfun Korkut



Murat Yakın



Okan Buruk



Abdullah Avcı



Aykut Kocaman



Hüseyin Eroğlu



Yalçın Koşukavak



Zlatko Dalic



Nenad Bjelica



Slaven Bilic



Niko Kovac



Ivan Leko



Joachim Löw



Christoph Daum



Roger Schmidt



Jorge Sampaoli



Leonardo Jardim



Rui Vitoria



Jorge Jesus



Quique Setien



Manuel Pellegrini



Ronald Koeman



Arthur Zico



Alex de Souza



