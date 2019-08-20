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Fenerbahçe'de durmak yok

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi.

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Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi.
Sarı-lacivertli takım, ligin 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Başakşehir, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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