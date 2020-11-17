Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.