Fenerbahçe'de Sosa, Samatta ve Tolga takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştılar

Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda Jose Sosa, Nbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele, 15 Kasım Pazar günü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 16: 00'da oynanacak.