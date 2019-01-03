Fenerbahçe'de Kamp Kadrosu Belli Oldu
44 dakika önce
Fenerbahçe'de Antalya kampında yer alan oyuncular belli oldu.
Fenerbahçe'de Antalya kampında yer alan oyuncular belli oldu.
Antalya kampına katılan oyuncular şu şekilde:
"Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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