Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de mali kongre yapılıyor
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Fenerbahçe'de mali kongre yapılıyor

1 saat önce

Genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.

Fenerbahçe'de mali kongre yapılıyor, System.String[]
Genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:38 
Aziz Yıldırım, Ekonomi
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