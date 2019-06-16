Fenerbahçe'de mali kongre yapılıyor
1 saat önce
Genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:38
Genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım
'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.
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