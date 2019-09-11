Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de milli sevinç
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Fenerbahçe'de milli sevinç

1 saat önce

Fenerbahçe'de milli takımlarda yer alan oyuncuların sergiledikleri performanslar teknik ekibin yüzünü güldürdü.

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Fenerbahçe'de milli takımlarda yer alan oyuncuların sergiledikleri performanslar teknik ekibin yüzünü güldürdü. Vedat Muriç, Ozan Tufan ve Deniz Türüç, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan karşılaşmalarda gol atarak, ülkeleri adına önemli galibiyetler alınmasına katkı sağladı.

A Milli Takım'ın Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Andorra ve Moldova maçlarında Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ün performansları göz doldurdu. Andorra maçında sonradan oyuna girerek galibiyet golünü atan Ozan Tufan, Moldova maçında da 90 dakika oyunda kalarak etkili bir performans ortaya koydu. Deniz Türüç ise Moldova maçında serbest vuruştan bir gole imza atarak milli takımın kritik deplasmandan üç puanla ayrılmasına katkı sağladı. Deniz Türüç bu golle birlikte milli takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

KOSOVA'DA VEDAT MURİÇ RÜZGARI

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Kosova'da Vedat Muriç rüzgarı esiyor. Cumartesi günü oynanan ve Kosova'nın Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği karşılaşmada bir gol atan Muriç, dün oynanan İngiltere maçında da takımın en iyi oyuncusuydu. Kosova'nın deplasmanda İngiltere'ye 5-3 yenildiği karşılaşmada penaltıdan bir gol atan Muriç, diğer iki golün de asistini yaparak karşılaşmayı 1 gol 2 asist ile tamamladı. Bu performansıyla birlikte 25 yaşındaki oyuncu, milli maç haftasını 2 gol 2 asistlik performans ile noktaladı.

Deniz Türüç, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
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