Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar kayda aldı! Kurbağalıdere'den çıkan su samuru, yavaş yavaş karşıya geçti - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de ender karşılaşılan bir durum yaşandı. Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar, yolun karşısına geçen su samurunu saniye saniye görüntüledi. Su samuru, etrafına baktıktan sonra karşıya geçerek yoluna devam etti.

KEDİ DE TAKİP ETTİ

Kurbağalıdere'de akşam saatlerinden ortaya çıkan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Suyun içerisinde çıkan su samuru yolun karşısına geçti. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda şu samurunun peşinde gezen kedi ise gözlerden kaçmadı.

"SUYUN TEMİZLENMESİ SEVİNDİRİCİ"

Doğma büyüme Fenerbahçe'de oturduğunu belirten Bülent Aslaner, "Böyle bir şey olmasına çok sevindim tabii suyun temizlenmesiyle birlikte mutlaka pek çok şey yenilecek. Hem balığa kavuşacağız gem su samuru cinsi hayvanlara kavuşacağız. İnşallah buraya uygun hepimizin sevineceği hayvanlar buraya kavuşurlar" dedi.