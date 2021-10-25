İstanbul Kadıköy'de ender karşılaşılan bir durum yaşandı. Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar, yolun karşısına geçen su samurunu saniye saniye görüntüledi. Su samuru, etrafına baktıktan sonra karşıya geçerek yoluna devam etti.
Kurbağalıdere'de akşam saatlerinden ortaya çıkan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Suyun içerisinde çıkan su samuru yolun karşısına geçti. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda şu samurunun peşinde gezen kedi ise gözlerden kaçmadı.
Doğma büyüme Fenerbahçe'de oturduğunu belirten Bülent Aslaner, "Böyle bir şey olmasına çok sevindim tabii suyun temizlenmesiyle birlikte mutlaka pek çok şey yenilecek. Hem balığa kavuşacağız gem su samuru cinsi hayvanlara kavuşacağız. İnşallah buraya uygun hepimizin sevineceği hayvanlar buraya kavuşurlar" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar kayda aldı! Kurbağalıdere'den çıkan su samuru, yavaş yavaş karşıya geçti - Son Dakika