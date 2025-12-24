Fenerbahçe'den Başkan Saran'a Destek - Son Dakika
Fenerbahçe'den Başkan Saran'a Destek

24.12.2025 23:09
Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları, gözaltına alınan başkan Saran'a destek amacıyla toplandı.

FENERBAHÇE Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Bizler de yönetim ve Fenerbahçe taraftarları olarak başkanımıza her konuda destek amaçlı burada toplandık. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Şimdi içeriden haberler bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak biz bütün hukuki olayları takip ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve taraftarlar, başkan Saran'a destek olmak amacıyla Sarıyer'de bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na gitti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Sadettin Saran'a destek amacıyla toplandıklarını belirten Torunoğulları, sarı-lacivertli taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Torunoğulları, "Bugün emniyet güçleri tarafından Sayın Başkanımız Sadettin Saran gözaltına alındı. Bizler de yönetim ve Fenerbahçe taraftarları olarak başkanımıza her konuda destek amaçlı burada toplandık. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Şimdi içeriden haberler bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak biz bütün hukuki olayları takip ediyoruz. Kesinlikle taraftarlarımıza sakin olun, rahat olun biz gerekli tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla da ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız. Bu nedenle taraftarlarımız lütfen sakin olun. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz, konuşuyoruz. Başkanımız çok rahat. Bize de işlerimizde devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmalarını istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yine tekrarlıyorum. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da bunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

