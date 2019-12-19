Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Birsel Vardarlı Demirmen için 22 Aralık Pazar günü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol ile oynanacak maç öncesi jübile düzenlenecek.

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Birsel Vardarlı Demirmen için 22 Aralık Pazar günü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol ile oynanacak maç öncesi jübile düzenlenecek.


Sarı-lacivertli taraftarlar, 10 liradan satışa çıkacak biletlerle hem Birsel Vardarlı Demirmen'in veda maçını hem de Bellona Kayseri Basketbol mücadelesini izleyebilecek.


Birsel için düzenlenecek jübilenin bilet gelirleri, kulüp tarafından Anadolu'daki kız çocuklarının eğitimleri için bağışlanacak.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:12 
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