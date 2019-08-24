Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den çılgın teklif! Gustavo...
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'den çılgın teklif! Gustavo...

4 dakika önce

Türk kulübü Gustavo ile anlaştı" diye yazdı.

Fenerbahçe'den çılgın teklif! Gustavo..., System.String[]

Türk kulübü Gustavo ile anlaştı" diye yazdı. Haberde Fenerbahçe ile Marsilya arasında pazarlıkların devam ettiği, fiyat makasının daraldığı ancak iki kulüp arasında kesin bir anlaşma olmadığı da belirtildi.


Fenerbahçe'de Luiz Gustavo transferi için yoğun çalışma devam ederken Fransız basının ünlü gazetesi L'equipe çarpıcı ifadelerde bulundu. Haberde "Fenerbahçe'nin Gustavo'ya yaptığı yıllık 4 milyon Euro'luk ücret gerçekten baştan çıkartıcı. Türk kulübü Gustavo ile anlaşma sağlamış durumda" denildi.


PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR


Haberde Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki pazarlıkların devam ettiği fiyat makasının daraldığı ancak henüz iki kulüp arasında kesin bir anlaşma olmadığı da ifade edildi.


KARİYERİNİN TEKLİFİ...


AYRICA Luiz Gustavo'nun kariyerinin en yüksek teklifini aldığı da belirtildi. Brezilyalı için Marsilya ile temaslar devam ediyor. Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Gustavo, 40 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi..

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi
Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı Ali Koç'tan Kolarov ve Gustavo transferleri için flaş karar! Josef de Souza, Arabistan'ı karıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 09:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den çılgın teklif! Gustavo...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]