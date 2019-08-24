Fenerbahçe'den çılgın teklif! Gustavo...

Türk kulübü Gustavo ile anlaştı" diye yazdı. Haberde Fenerbahçe ile Marsilya arasında pazarlıkların devam ettiği, fiyat makasının daraldığı ancak iki kulüp arasında kesin bir anlaşma olmadığı da belirtildi.



Fenerbahçe'de Luiz Gustavo transferi için yoğun çalışma devam ederken Fransız basının ünlü gazetesi L'equipe çarpıcı ifadelerde bulundu. Haberde "Fenerbahçe'nin Gustavo'ya yaptığı yıllık 4 milyon Euro'luk ücret gerçekten baştan çıkartıcı. Türk kulübü Gustavo ile anlaşma sağlamış durumda" denildi.



PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR



Haberde Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki pazarlıkların devam ettiği fiyat makasının daraldığı ancak henüz iki kulüp arasında kesin bir anlaşma olmadığı da ifade edildi.



KARİYERİNİN TEKLİFİ...



AYRICA Luiz Gustavo'nun kariyerinin en yüksek teklifini aldığı da belirtildi. Brezilyalı için Marsilya ile temaslar devam ediyor. Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Gustavo, 40 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi..