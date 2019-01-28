Fenerbahçe, Diego Reyes'in Kiralık Olarak Transferi Konusunda La Liga Ekiplerinden Club Deportivo...
18 dakika önce
IHAAW200424-SPO/28-01-2019- Fenerbahçe, Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
IHAAW200424-SPO/28-01-2019
- Fenerbahçe, Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlandığını açıkladı. 28.01.2019 20: 04: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:10 Kaynak: İHA
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