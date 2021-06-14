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Fenerbahçe, Edin Visca transferini bitirmek için harekete geçiyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Edin Visca transferini bitirmek için harekete geçiyor

14.06.2021 00:27

Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan Edin Visca transferini artık sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Başakşehir yönetiminden transferin önünü açması için kolaylık isteyecek. İki ekibin kısa süre için masaya oturması bekleniyor.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler uzun yıllardır istediği Edin Visca'ya artık çubuklu formayı giydirmek istiyor.

KOLAYLIK İSTENECEK

Fanatik'in haberine göre; Başakşehir'de gösterdiği istikrarlı ve skorer performansla dikkat ile çeken Boşnak kanat için Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde yeniden turuncu-lacivertlilerle masaya oturacağı öğrenildi. Son olarak İrfan Can Kahveci transferiyle iyi ikili ilişkiler kurduğu Başakşehir'den kolaylık isteyecek olan başkan Ali Koç ve ekibi bu transfer girişimlerine başlamak için de takımın başına getireceği hocayı bekliyor. 1 hafta içerisinde takımı kime emanet edeceğine karar verecek olan Sarı-lacivertliler daha sonrasında transferde resmi adımlarla harekete geçecek.

Fenerbahçe, Edin Visca transferini bitirmek için harekete geçiyor

Fenerbahçe, Başakşehir, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Edin Visca transferini bitirmek için harekete geçiyor - Son Dakika Spor


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